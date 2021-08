Gazzetta - Berge vuole il Napoli, ma lo Sheffield non apre (ancora) al prestito

A 13 giorni dalla chiusura, il Napoli lavora anche per un centrocampista. Il ds Giuntoli è sempre in contatto con lo Sheffield United per Sander Berge, classe '98 che risponde alle caratteristiche di cui ha bisogno Spalletti, ma il club inglese nonostante la retrocessione in Championship non vuole saperne di cederlo in prestito che puntano al titolo definitivo per il nazionale norvegese. Il Napoli invece spera di far leva anche sulla disponibilità di Berge al trasferimento fino agli ultimi giorni.