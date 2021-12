Gazzetta - Boga, l'Atalanta insiste perché a gennaio andrà via Miranchuk

Aleksey Miranchuk out, Jérémie Boga in: il russo è destinato a far spazio all’innesto del mercato di gennaio, partendo in prestito o facendo ritorno in patria (lo Zenit insiste), scrive oggi la Gazzetta dello Sport. L'ivoriano del Sassuolo s’integrerebbe alla grande in un attacco che vede due mancini di classe muoversi soprattutto a destra (Ilicic e Malinovskyi), tre punte vere e proprie (Muriel, Zapata e Piccoli) e due trequartisti incursori (Pessina e Pasalic): sarebbe la ciliegina sulla torta chiesta a gran voce da Gasp in estate.