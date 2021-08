Gazzetta - Boga, troppo alte le richieste del Sassuolo: l'Atalanta cambia obiettivo

Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Gasperini spera ancora in un arrivo in attacco per la sua Atalanta. Troppo alte le richieste del Sassuolo per Boga, il nome nuovo è quello di Jonathan Ikoné, 23enne del Lilla. È stata considerata anche l’ipotesi di un ritorno in prestito di Diallo, ma lo United, che vuole farlo giocare di più, preferisce una soluzione inglese per accelerare il suo ambientamento in Premier.