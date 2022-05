Gazzetta - Broja seguito da tempo, ma in estate tornerà prima al Chelsea

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che da tempo gli scouting seguono il centravanti inglese di origini albanesi

© foto di Luca Bargellini

Scamacca ma non solo per sostituire Osimhen. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che da tempo gli scouting seguono il centravanti inglese di origini albanesi Armando Broja. Classe 2001, cartellino di proprietà del Chelsea, Broja sta concludendo brillantemente la sua stagione in Premier, in prestito al Southampton: 32 presenze in campionato con 6 gol, e altri 3 centri nelle Coppe. In estate tornerà alla base, nel Chelsea. Il Napoli ha sondato il terreno ma in ogni caso col passaggio di mano del club ogni trattativa appare prematura.