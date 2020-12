Gazzetta - Cagliari, col ritorno di Nainggolan un centrocampista verso l'Amburgo

Il Cagliari, prossimo avversario del Napoli in campionato, dopo l'infortunio di Marko Rog cerca di operare dei cambiamenti nella finestra di mercato di gennaio. A centrocampo con l'arrivo imminente di Radja Nainggolan, come riporta Gazzetta.it, Christian Oliva sarebbe in uscita. Per l’uruguaiano si è fatto avanti l’Amburgo che ha presentato un’offerta in prestito con diritto di riscatto. Per il 24enne mediano si profila un’opportunità in Bundesliga 2 per giocare con più continuità.