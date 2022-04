Gazzetta - Casale nel mirino del Napoli: a gennaio ha scelto di restare a Verona

Milan e Napoli non hanno mai perso di vista Nicolo Casale, anni 24, difensore del Verona. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

Milan e Napoli non hanno mai perso di vista Nicolo Casale, anni 24, difensore del Verona. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. A gennaio le richieste arrivate sul tavolo del Verona sono state respinte, tanto più che Casale non ha fretta di andare via. In estate la situazione potrebbe cambiare e gli azzurri come tante altre società sono alla finestra.