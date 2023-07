Gazzetta - Cheddira-Napoli, operazione stile Caprile: stessa destinazione per il bomber del Bari

Il Bari si sta attrezzando per tornare a lottare al vertice del campionato di Serie B, ma potrebbe perdere il suo bomber.

Il Bari si sta attrezzando per tornare a lottare al vertice del campionato di Serie B, ma potrebbe perdere il suo bomber. Si parla ovviamente di Walid Cheddira, che nella scorsa stagione ha realizzato 17 gol in 35 partite tra regular season e playoff. L'attaccante si sta allenando con il gruppo di Mignani, in attesa di qualche offerta.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la destinazione più probabile è il Napoli. Quello al club partenopeo non sarebbe però un approdo definitivo. Ci sarebbe infatti la volontà - vista la presenza agli ordini di Rudi Garcia di Osimhen e Simeone - di cederlo in prestito sempre in massima serie con l'Empoli in prima fila.