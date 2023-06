Gazzetta - Chi al posto di Kim? Il nuovo centrale sarà giapponese: ecco i due profili

Kim allo United? Il nuovo centrale arriva dall'oriente, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport raccontando dei due nomi in lizza

Kim allo United? Il nuovo centrale arriva dall'oriente, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport raccontando dei due nomi in lizza per sostituire il sudcoreano ormai dato per scontato al Man United tramite la clausola rescissoria: "Il mercato orientale - come già dimostrato con gli sponsor “portati” con Kim al Napoli - è ricco e ancora poco esplorato. Nel ruolo di centrale difensivo ci sono due profili interessanti che giocano in Bundesliga e già sono rodati a buoni livelli. Cominciando da Hiroki Ito, titolare dello Stoccarda, classe 1999, già da un anno nel giro della nazionale giapponese. Si tratta di un centrale alto e longilineo ancora da affinare tatticamente, ma con ottima disciplina in campo.

Nello stesso ruolo altro profilo interessante è quello di Ko Itakura, classe 1997, del Borussia M’Gladbach. Più esperto e anche con piedi buoni, è un centrale che sa anche impostare bene il gioco. Proprio come piace a tutti gli allenatori moderni, che fanno della costruzione dal basso una soluzione d’attacco e non una moda".