Gazzetta - Clamorosa idea del Napoli: Meret in prestito per sbloccare scambio Milik-Under

Il prestito di Alex Meret per sbloccare il trasferimento di Arek Milik al Napoli. Secondo quanto riferito da gazzetta.it, il club azzurro starebbe pensando a una soluzione per far giocare di più il promettente portiere italiano, al momento chiuso da Ospina nelle geerarchie di Gattuso. Detto che De Laurentiis non intende privarsi a titolo definitivo dell'ex Udinese, il Napoli starebbe valutando la possibilità di inserire un suo prestito nelle trattative con i giallorossi, che coinvolgono anche Under, per consentirgli di giocare da titolare ad alti livelli.