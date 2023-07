Gazzetta - Clamoroso Danso: il Lens ha raddoppiato richiesta in pochi giorni

Il Napoli ha l'accordo economico con Danso, manca l'intesa con il Lens. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive

Il Napoli ha l'accordo economico con Danso, manca l'intesa con il Lens. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Se nelle scorse settimane l’impressione era quella di soddisfarle con 15 milioni, la richiesta è praticamente del doppio, cioè non meno di 25 più bonus. De Laurentiis non sarebbe disposto per ora ad investire una cifra così alta, spera invece di poter replicare gli effetti strabilianti dell’operazione condotta lo scorso anno per il sudcoreano, passato al Bayern Monaco negli scorsi giorni".