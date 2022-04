Gazzetta - Club inglesi puntano Osimhen: c'è una società in testa

Tanti club inglesi tentano osservandolo Victor Osimhen, ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tanti club inglesi tentano osservandolo Victor Osimhen, ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Victor Osimhen sta crescendo come centravanti e ha gli occhi puntati da importanti club di Premier (Arsenal in testa), proprio per il percorso fatto al Napoli. Dries Mertens non ha bisogno di presentazioni e con la sua esperienza al servizio della squadra gli azzurri possono solo guadagnarci. Finora Luciano Spalletti non li ha mai mandati in campo insieme da titolari, piuttosto sfruttando in corsa le qualità dei due".