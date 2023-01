Gazzetta conferma: "Contini sarà il nuovo portiere della Reggina"

Arriverà dalla Serie A e in particolare dalla Sampdoria il nuovo portiere della Reggina

Arriverà dalla Serie A e in particolare dalla Sampdoria il nuovo portiere della Reggina. Si tratta, come riportato da La Gazzetta dello Sport di Nikita Contini, estremo difensore di proprietà del Napoli che nella prima parte di stagione ha militato in prestito in blucerchiato. In uscita, invece, Nicola Ravaglia che rientrerà al Bologna.