Gazzetta conferma la nostra anticipazione: Tudor primo nome se salta Garcia

E' Igor Tudor il nome in cima alla lista di Aurelio De Laurentiis qualora quest'ultimo decidesse di esonerare Rudi Garcia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E' Igor Tudor il nome in cima alla lista di Aurelio De Laurentiis qualora quest'ultimo decidesse di esonerare Rudi Garcia. Le ultime arrivano da La Gazzetta dello Sport che conferma quanto anticipato da Tuttonapoli nelle scorse ore: "Dall’interno emerge la volontà di cercare correttivi ma mantenere ancora l’attuale gestione tecnica.

Questo non significa che intanto il numero 1 del Napoli non si guardi attorno e rimbalza ripetutamente su radio mercato il nome di Igor Tudor, il croato che ha allenato il Marsiglia nell’ultima stagione. Insomma ci potrebbero essere novità a breve, perché se De Laurentiis decidesse di cambiare lo farebbe in maniera netta e rapida senza perdere troppo tempo".