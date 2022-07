Gazzetta conferma: sondaggio per Raspadori! L'attaccante è stuzzicato dal Napoli

Il Napoli ha effettuato un sondaggio per Giacomo Raspadori. La notizia riportata da Sky Sport trova conferma anche su La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha effettuato un sondaggio per Giacomo Raspadori. La notizia riportata da Sky Sport trova conferma anche su La Gazzetta dello Sport: "Al club emiliano sono state chieste informazioni sul centravanti, anche della Nazionale, Giacomo Raspadori, classe 2000, al quale l’idea Napoli piace. Non una trattativa, ma un modo per far capire che c’è un interessamento".