Gazzetta consiglia: "Al Mondiale c'è un terzino perfetto per il Napoli"

Angelo Preciado nella prima partita del Mondiale è stato il terzino destro dell’Ecuador che ha battuto il Qatar e nella classifica per occasioni create in campionato è uno dei terzini migliori. Il top è Robertson – garanzia – ma lui non va lontano dal vertice. Ha 24 anni, gioca al Genk da tre stagioni e lotta per un posto da titolare. Gli scout appassionati di Sudamerica commenterebbero: bravo, ma sarebbe stato da prendere prima, quando faceva onde con l’Independiente del Valle, club ecuadoriano che lo ha lanciato verso il calcio europeo.