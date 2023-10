Gazzetta - Conte non se l'è sentita di subentrare: continuerà a godersi la famiglia

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Conte e De Laurentiis ieri si sono sentiti più volte

© foto di Federico De Luca

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Conte e De Laurentiis ieri si sono sentiti più volte, hanno provato a ragionare sulla possibilità di trovare una soluzione che accontentasse tutte le parti.

Ma alla fine il nodo non si è sciolto, Conte non se l’è sentita di subentrare e ognuno è andato avanti con la propria idea iniziale: De Laurentiis ha deciso di dare un’ultima occasione a Garcia, per prendersi in mano la squadra e dimostrarsi all’altezza delle richieste di società e tifosi; Conte continuerà a godersi la famiglia come desiderava e come aveva ammesso anche martedì sera alla festa dei cento anni degli Agnelli alla guida della Juve.