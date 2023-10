Gazzetta - Conte un sogno quasi proibitivo: al Tottenham guadagnava 17mln netti all'anno

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Riparte il casting di Aurelio De Laurentiis, quello registrato fra la fine di maggio e metà giugno. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Allenare da queste parti non è un mestiere, ma una missione. E allora, dopo l’infinita felicità toccata con Spalletti, c’è soltanto un nome che avrebbe lo stesso effetto dirompente: Antonio Conte. Dire che De Laurentiis non ci abbia pensato sarebbe una bugia, ma è altrettanto vero che le condizioni sembrano piuttosto proibitive, sia per un discorso tecnico sia a livello economico. Conte al Tottenham percepiva 17 milioni netti a stagione".