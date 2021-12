Gazzetta - Crescono le quotazioni di Casale: il Verona sta cercando il sostituto

Nelle ultime ore Nicolò Casale ha scalato le gerarchie per quanto riguarda gli obiettivi in difesa del Napoli. Il giocatore, che l'anno scorso ha contribuito alla promozione dell'Empoli, sta disputando un'ottima stagione col Verona che nel frattempo ha già iniziato a cercare l'eventuale sostituto. Se ciò dovesse accadere, l'operazione col Napoli si potrebbe concretizzare anche in tempi brevi, considerando gli ottimi rapporti tra club e la volontà del 23enne di effettuare un altro grande passo avanti nella propria carriera. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.