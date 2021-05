Gazzetta - D'Ambrosio in uscita dall'Inter: Spalletti può intervenire per riportarlo a casa

Altro profilo gradito a Spalletti, che lo schierava titolare, è quello di Danilo D’Ambrosio, terzino sinistro napoletano che ha festeggiato lo scudetto dell’Inter, ma il suo contratto è ormai in scadenza e c’è il nodo delle clausole per il rinnovo. Secondo la Gazzetta dello Sport, appena sarà definita la questione del tecnico, proprio il tecnico potrebbe intervenire con una telefonata diretta, che diventerebbe motivante per un terzino che a 32 anni potrebbe coronare il sogno di giocare con la maglia della sua città.