Gazzetta - Da Kim il tesoretto per l'erede: priorità Scalvini, ma ci sono 5 alternative

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bayern Monaco ha messo la freccia per Kim e il Napoli potrebbe incassare ben 60 milioni. Un bel tesoretto per sostituirlo, scrive La Gazzetta dello Sport: "La lista dei giocatori seguiti è lunga e il club deve decidere su chi puntare. Il numero uno della lista è Giorgio Scalvini, 19 anni e già ottime esperienze nell’Atalanta e anche in Nazionale, attualmente lasciato nell’Under 21 per l’Europeo e la qualificazione olimpica. Il club bergamasco lo valuta oltre 30 milioni, De Laurentiis però ne parlerà al momento giusto con Percassi, se si arriverà a una trattativa concreta.

Garcia conosce bene l’austriaco del Lens, Danso, che non gli dispiacerebbe. Da non trascurare lo slovacco del Feyenoord David Hancko “esploso” in Eredivisie. E poi non vanno dimenticati i giapponesi di Germania: Ito dello Stoccarda, e Itakura del Borussia Borussia M’glabach.