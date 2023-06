Gazzetta - David in pole se parte Osimhen: sostituì proprio il nigeriano al Lille

Jonathan David del Lille è il primo nome in lista per l'eventuale sostituzione di Osimhen

Jonathan David del Lille è il primo nome in lista per l'eventuale sostituzione di Osimhen. Ha 23 anni, è reduce da una stagione particolarmente prolifica da 26 reti in 40 presenze, ha una scadenza non troppo lontana (2025) che ne riduce i costi del cartellino e con il club francese c’è un ottimo rapporto dopo le diverse operazioni portate a termine, tra cui proprio quella di Osimhen. La valutazione si aggira sui 50 milioni, considerando anche che il Lilla l’ha acquistato per 30 dal Gent proprio per colmare il vuoto lasciato dall’attuale leader mascherato del Napoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.