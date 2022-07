Gazzetta - Deulofeu non si arrende: vuole capire se ci sono margini per chiudere col Napoli

L'Udinese lavora al mercato in entrata e in uscita. Da oggi le attenzioni si spostano soprattutto su Gerard Deulofeu che ieri è diventato ancora papà

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

