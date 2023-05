Gazzetta - Di Lorenzo, pronto contratto a vita: agente aspetta che ADL mantenga promesse

Per Giovanni Di Lorenzo, capitano del terzo scudetto, si sta allestendo una sorta di contratto “a vita”.

Per Giovanni Di Lorenzo, capitano del terzo scudetto, si sta allestendo una sorta di contratto “a vita”. Perché considerando che in agosto il difensore lucchese compirà trent’anni e il prossimo contratto avrà come scadenza il 2028, significherà che fino a 35 sarà con il Napoli. Un riconoscimento umano e professionale che il presidente in prima persona vuol dargli.

Pochi giorni fa nel suo quartier generale all’hotel Britannique, il presidente lo ha convocato per parlare di alcuni aspetti logistici e lo ha elogiato. Ora però l’agente del capitano, Mario Giuffredi, attende la fine del campionato per tornare alla carica, aspettando che le promesse del presidente vengano mantenute. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.