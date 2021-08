Gazzetta - Doppia cessione (7mln in cassa) apre ad un centrocampista: c'è una priorità

Non solo un terzino. Il Napoli ha anche bisogno di un centrocampista. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Lo Sheffield United, proprietario di Sander Berge, si è chiuso a riccio, il Napoli ha chiesto il metodista in prestito, ma la domanda è stata respinta al mittente. Il club inglese, retrocesso quest’anno in Championship, ha bisogno di fare cassa e pretende non meno di 8-10 milioni per cedere il nazionale norvegese. Probabilmente, per il centrocampista verrà fatto il sacrificio, soprattutto dopo le cessioni di Tutino al Parma e di Luperto all’Empoli che hanno portato in cassa poco più di 7 milioni di euro".