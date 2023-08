Gazzetta - Doppia clausola e stipendio da oltre 10mln: Osimhen vicino al rinnovo

Osimhen sul rinnovo di contratto riflette, ma ha apprezzato lo sforzo del Napoli, che si è spinto ben oltre i suoi limiti

Osimhen sul rinnovo di contratto riflette, ma ha apprezzato lo sforzo del Napoli, che si è spinto ben oltre i suoi limiti. Con l’ultima proposta di rinnovo, Osimhen andrebbe a guadagnare oltre 10 milioni a stagione tra parte fissa, bonus e diritti di immagine concessi in parte. Il Napoli sta facendo il possibile e l’impossibile per rinnovare fino al 2027. Il nodo resta la clausola, che potrebbe essere doppia: più accessibile per l’Europa (tra i 110 e i 150 milioni) e più cara per gli arabi (200). Lo rivela La Gazzetta dello Sport.