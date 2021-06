Gazzetta - Doppio acquisto pronto se parte Fabian: la strategia di ADL

Doppio acquisto con cessione eccellente per il Napoli. Bisognerà capire come evolverà la questione Fabian Ruiz. Se dovesse essere ceduto per la cifra richiesta (60 milioni) allora ci sarebbe la copertura economica per concludere due operazioni: quella di De Ketelaere, appunto, e quella di Toma Basic del Feyenoord, al quale verrebbe affidata la regia del gioco del nuovo Napoli di Spalletti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.