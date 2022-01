Gazzetta - Duello Napoli-Lazio per Mandava, ma per ora il Lille non fa sconti

Napoli e Lazio hanno lo stesso obiettivo di mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, è derby italiano per Reinildo Mandava, terzino sinistro mozambicano in scadenza di contratto a giugno con il Lille. Nonostante l'imminente scadenza però il club francese continua a chiedere 7-8 milioni, richiesta che comunque potrebbe abbassarsi nei prossimi giorni di fronte al rischio concreto di perdere il giocatore a parametro zero la prossima estate. Napoli e Lazio restano alla finestra, anche perché tanto per Spalletti quanto per Sarri, Mandava rappresenterebbe una pedina fondamentale da inserire nei rispettivi scacchieri.