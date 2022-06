Gazzetta - Dzeko in uscita dall’Inter: su di lui Napoli e altri due club

Edin Dzeko, centravanti classe 1986 della nazionale bosniaca, potrebbe lasciare l'Inter in caso di ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku.

Edin Dzeko, centravanti classe 1986 della nazionale bosniaca, potrebbe lasciare l'Inter in caso di ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku. Come riportato da "La Gazzetta dello Sport", il giocatore sarebbe nei taccuini di Juventus, Napoli e Valencia come possibile rinforzo in attacco in vista della prossima stagione, ma nessuno di questi 3 club si sarebbe ancora fatto vivo con il giocatore e con l'Inter, presentando un'offerta.