Gazzetta - E' del Napoli l'offerta più intrigante per Deulofeu. Ma serve prima una cessione

Dopo una grande annata, la migliore della sua storia recente, Gerard Deulofeu si sente pronto al grande salto. E, come riportato da La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online, ha chiesto all'Udinese di lasciarlo libero, nonostante due anni di contratto rimanenti, nel caso in cui si presentasse una big. L'offerta più intrigante per ora - si legge - è quella del Napoli, che però dovrebbe salutare prima Matteo Politano per liberare uno slot. Con 15 milioni più bonus l'operazione potrebbe farsi.