Gazzetta - E' durissima per Giuntoli: non ci sono offerte per Politano, Demme e Fabian

Domani si parte per il ritiro in Trentino e nella valigia ci sono tanti dubbi su una squadra che rischia di uscire rivoluzionata dal mercato

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani si parte per il ritiro in Trentino e nella valigia ci sono tanti dubbi su una squadra che rischia di uscire rivoluzionata dal mercato e il tempo per amalgamarla e renderla competitiva è davvero poco, scrive la Gazzetta dello Sport che sottolinea le difficoltà a far decollare il mercato: "Oggi le migliori offerte sono quelle che ha Petagna, mentre Politano e Demme, oltre a Fabian Ruiz, ancora non hanno trovato soluzioni convincenti: per loro e soprattutto per la società che non vuol svendere nessuno. Al tempo stesso per gli equilibri economici De Laurentiis ha detto chiaramente che solo dopo aver venduto acquisterà. E questo complica anche il lavoro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli".