Gazzetta - Emergenza in mediana: Spalletti mollerà Gaetano solo lunedì

Problemi a centrocampo per Spalletti che ha gli uomini contati visto l’infortunio di Demme e anche quello di Zielinski. Con Fabian Ruiz e Lobotka in mezzo agirà Elmas e, inoltre, Spalletti proprio per l’emergenza solo lunedì - riferisce la Gazzetta dello Sport - darà il via libera a Gianluca Gaetano, che tornerà in prestito alla Cremonese in serie B e che col Venezia è subentrato nella ripresa.