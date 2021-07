Gazzetta - Emerson ha più di un accordo verbale con Spalletti: vuole raggiungerlo a Napoli

Per il Napoli Emerson Palmieri è la prima scelta per la fascia sinistra. E per Emerson Palmieri Napoli potrebbe essere la prima scelta per il futuro. Merito di Luciano Spalletti, secondo La Gazzetta dello Sport: "Palmieri ha già più di un accordo verbale proprio con lo stesso Spalletti per sbarcare eventualmente a Napoli, dove ritroverebbe l’allenatore che più di tutti gli ha dato un futuro".