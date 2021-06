Gazzetta - Emerson Palmieri primo obiettivo per la difesa: è sfida a due big di A

Da tempo in casa Napoli c'è l'idea di acquistare un terzino sinistro, visto che le condizioni di Faouzi Ghoulam non fanno di certo dormire sonni tranquilli. Per quest'estate l'obiettivo principale di Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis corrisponde al nome di Emerson Palmieri, esterno del Chelsea, il cui contratto scadrà a giugno 2022. E' la prima scelta del Napoli, ma la concorrenza non manca: Inter e Milan su tutte. A riferirlo è l'esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, a Radio Kiss Kiss Napoli.