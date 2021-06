Gazzetta - Emerson Palmieri, servirà enorme pazienza: obiettivo abbattere ingaggio e cartellino

Il nome più gettonato per la sinistra resta quello di Emerson Palmieri, classe '94 di proprietà del Chelsea e che dialoga con Insigne sulla corsia mancina già in nazionale. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, l’ingaggio di oltre 4mln potrebbe essere un problema aggirato attraverso una spalmatura del contratto (quello attuale scade l’anno prossimo) e la legge di stabilità che garantisce uno sconto sul lordo. Per l'operazione però serve pazienza e soprattutto che non ci siano concorrenti sul giocatore per ottenere condizioni vantaggiosi con gli inglesi.