Gazzetta - Empoli, anche l'Inter su Baldanzi ma in pole c'è il Napoli

Tommaso Baldanzi, talento dell'Empoli, è finito nel mirino delle big di Serie A. A contenderselo, secondo Gazzetta.it, sarebbero Napoli ed Inter. In particolare il club nerazzurro avrebbe messo gli occhi su due empolesi, oltre al trequartista anche terzino sinistro Fabiano Parisi, anch'egli seguito da tempo da Cristiano Giuntoli. Baldanzi ha un contratto fino al 2027 e per il presidente Corsi potrebbe presto scatenare un’asta. Al momento per la rosea in pole position pare esserci proprio il Napoli.