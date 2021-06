Gazzetta - Fabian, cessione difficile ma lui rifiuta rinnovo e vuole la Liga: le ultime

Fabian Ruiz ha respinto un paio di volte l’invito del Napoli a rinnovare il contratto che ha scadenza giugno 2023. Un rifiuto che lascia trasparire la voglia del ragazzo di ritornare nella Liga e che, difficilmente, il presidente potrà soddisfare se l’offerta non è quella giusta. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. " Sul centrocampista spagnolo e sulle pretendenti al suo cartellino, se ne sta parlando da gennaio. S’è detto dell’Atletico Madrid, in prima battuta. Poi, in successione, di Real Madrid e Barcellona. Koulibaly, invece, sembrava destinato a uno dei due Manchester o al Liverpool, ma trattative vere non ci sono mai state".