Gazzetta - Fabian e Zielinski in bilico: individuati due sostituti in Serie A

GIOVANILI PRIMAVERA, PAZZO NAPOLI: SUL 3-1 SI FA RIMONTARE DALLA SPAL E NON CHIUDE I GIOCHI SALVEZZA Il Napoli Primavera ha perso contro la Spal per 4-3 nella penultima giornata di campionato di Primavera 1 al centro sportivo Spal "Fabbri". LE ALTRE DI A TMW - GENOA, CACCIA AL NUOVO DS: SI PENSA ANCHE ALL'EX AZZURRO BIGON La retrocessione del Genoa in Serie B potrebbe cambiare profondamente il volto del club ligure in vista della prossima stagione. Un campionato, quello 2022/2023, che dovrà gioco forza vedere il Grifo targato 777 Partners tentare un'immediata risalita....