Gazzetta - Fabian-PSG, lista lunga per il sostituto. E Navas ora stacca Kepa

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Se Fabian Ruiz al PSG si trasformerà in realtà (per non meno di 25 milioni più bonus, secondo la volontà di De Laurentiis) bisognerà anche sostituire lo spagnolo con un mediano, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che la lista è lunga: si va da Nandez a Ndombele (che guadagna uno sproposito) passando per qualche possibile sorpresa che possa rappresentare l’altro ego di Anguissa. Per la porta, Navas sta staccando Kepa (Galtier ha ammesso chiaramente che il costaricano andrà via) ma - si legge - bisogna sempre tener presente lo stipendio davvero faraonico del vice Donnarumma (circa 18 milioni di euro lordi), per il quale servirà un contributo importante da parte del Psg.