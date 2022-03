Gazzetta - Fabian, rinnovo fermo e cessione possibile: due club ci provano

Il prossimo mercato sarà fatto anche di scelte dure per il presidente De Laurentiis con diversi calciatori in scadenza di contratto

© foto di Cesare Purini / Insidefoto

Il prossimo mercato sarà fatto anche di scelte dure per il presidente De Laurentiis con diversi calciatori in scadenza di contratto. Futuro in bilico per Fabian Ruiz, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in tal senso scrive: "Atletico e Real Madrid sono interessati a Fabian Ruiz che ha anch’egli il contratto in scadenza nel 2023 e nessun discorso concreto di rinnovo avviato. Una sua partenza non può essere esclusa".