Gazzetta - Fiducia crescente per Navas: lavoro di Mendes per la chiusura

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

C'è ottimismo nell'ambiente Napoli per l'arrivo di Keylor Navas. Il portiere del PSG deve però prima sbloccare la sua situazione con il club transalpino, dal quale pretende una buonuscita, ed infatti in apparenza tutto tace. C'è di più: i francesi fanno addirittura sapere di non aver ricevuto offerte per il costaricano e di essere in attesa che qualcuno si faccia avanti. Dietro le quinte si sta muovendo il potentissimo Jorge Mendes, agente dell'ex Real Madrid, che per la mediazione chiede una lauta buonuscita. Il Napoli sembra disposta a trattare una sorta di una tantum in entrata per venire incontro al 35enne, con l'interesse del PSG per Fabian Ruiz, valutato 25 milioni di euro dai partenopei, che può facilitare le cose in questo senso. Un sacrificio da entrambe le parti potrebbe portare a termine l'operazione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.