Gazzetta - Fiorentina, due nomi per l’attacco a gennaio: c’è anche Petagna

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport si parla di come la Fiorentina si stia muovendo sul mercato in vista di gennaio per provare subito a cedere Dusan Vlahovic e per portare a Firenze un degno sostituto. La dirigenza si sta muovendo su due livelli: sta valutando delle alternative immediate nel caso di cessione a gennaio e sta analizzando opzioni a tutto campo se Vlahovic dovesse accettare di andarsene soltanto la prossima estate. Lo scenario a tempi brevi ha due nomi nel mirino: Borja Mayoral e il napoletano Petagna. Figure che potrebbero funzionare al posto del centravanti serbo ma, nel caso in cui Vlahovic decidesse di non accettare proposte nel mercato invernale, permettendo a Italiano di avere finalmente due punte affidabili.