Gazzetta - Fonseca, futuro in bilico alla Roma: c'è il sondaggio del Napoli

Paulo Fonseca lascerà la Roma a fine stagione. Futuro in bilico, destino a quanto pare già deciso. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Il futuro giallorosso, però, è sempre in bilico, sia pure ingentilito da una serie di sondaggi dall’Italia (Napoli e Fiorentina?) e dall’estero (Benfica). Una cosa comunque è certa: per la società arrivare settimi o quinti non è la stessa cosa, ed è per questo che la partita col Torino assume una valenza non banale".