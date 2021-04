Gazzetta - Fonseca via da Roma: priorità a Sarri che ha già dato il suo ok

Paulo Fonseca non sarà l'allenatore della Roma nella prossima stagione, a meno di eventi clamorosi al momento non prevedibili. Questo il pensiero de La Gazzetta dello Sport, la quale rivela che Maurizio Sarri potrebbe essere il prossimo tecnico giallorosso. Il suo agente, Fali Ramadani, è in Italia in questi giorni per definire il futuro dell'ex allenatore di Juve e Napoli, ancora legato da un contratto con i bianconeri che entrambe le parti avranno interesse a risolvere.

I DETTAGLI - Sarri ha voglia di tornare in panchina e - riporta la rosea - pensa che la Roma abbia una rosa molto buona da puntellare con pochi elementi, soprattutto in difesa. Il GM giallorosso, Tiago Pinto, e Ramadani hanno già avuto alcuni colloqui e il suo profilo (di allenatore vincente e con un bel gioco) sarebbe l'ideale a Trigoria. Difficile, tra l'altro, prendere le alternative: Allegri, Coinceicao (troppo accentratore), Amorim (troppo giovane) mentre in seconda battuta figurano de Zerbi e Italiano.