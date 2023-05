Gazzetta frena su Luis Enrique: "Fase di stallo, vuole capire se si libera posto in Premier"

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La trattativa per Luis Enrique è in una fase di stallo: il tecnico ex Barcellona e Roma vuole attendere, per capire se avrà possibilità di una buona panchina in Premier League (Tottenham, per esempio). Lo scrive La Gazzetta dello Sport. De Laurentiis comunque non si farà cogliere di sorpresa. E tiene aperte tutte le piste. Al momento quella che sta prendendo quota riguarda Vincenzo Italiano. Ma con le finali di Coppe della Fiorentina il presidente dovrà attendere con calma e nel frattempo non tralascia Conte, Benitez, Gasperini e Thiago Motta.