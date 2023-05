Gazzetta - Futuro di Gollini in standby: ecco da cosa dipenderà il riscatto del portiere

Se per Ndombele e Bereszynski il Napoli non è interessato a trattenerli, per Pierluigi Gollini il discorso è diverso

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Se per Ndombele e Bereszynski il Napoli non è interessato a trattenerli, per Pierluigi Gollini il discorso è diverso e per il momento la situazione del portiere è sospesa: "Ha fatto molto bene nelle due occasioni che gli sono state date e ha dichiarato che sarebbe felice di restare. Il Napoli sta riflettendo: deve capire come si evolverà tutta la situazione dei portieri e poi magari chiederà all’Atalanta un prezzo diverso dagli otto milioni fissati per l’eventuale riscatto dal prestito", riporta quest'oggi la Gazzetta dello Sport