Gazzetta - Futuro Garcia, il problema è il sostituto: nessuno convince ADL

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua il periodo difficile per Rudi Garcia ed il Napoli. La squadra, rispetto all'ultima sosta per le nazionali, ha ripreso un po' quota, ma i pareggi contro Milan e Union Berlino non sono stati digeriti completamente da Aurelio De Laurentiis. Così, non dovesse battere l'Empoli al Maradona, il tecnico potrebbe nuovamente tornare ad essere messo in discussione perché la sua posizione ad oggi non è così sicura.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il colpo di scena, specialmente per chi fa cinema come il presidente dei partenopei, è sempre dietro l'angolo, ma uno dei problemi per un'eventuale sostituzione dell'allenatore sono le alternative. Nessuna convince a tal punto il patron, escluso Antonio Conte: la suggestione però, almeno a detta delle parti interessate, si sarebbe già esaurita.