Gazzetta - Gabri Veiga ad un passo, ballano 3-4mln! C'è già l'accordo sullo stipendio

Il Napoli per Gabri Veiga è arrivato a 32-33, ma ancora non ci siamo, è probabile che si debba arrivare a 35-36 con bonus per dire è fatta. L’accordo con il giocatore c’è: cinque anni a 1,8 milioni più bonus. Rispetto a Koopmeiners, per il quale si era ipotizzato un ingaggio di 2,5-3 milioni di euro il Napoli troverebbe un giocatore meno pronto in termini di calcio italiano, ma più giovane (Gabri è del 2002, Koop del 1998). La posizione in campo è quella dietro le punte: un “todocampista” con la voglia di colpire. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.