Gazzetta - Galtier e Garcia hanno detto sì a ADL: il patron valuta la situazione

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis ha raccolto l disponibilità di due allenatori per la panchina del Napoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando di Rudi Garcia, ex allenatore di Roma, Lione e Al Nassr, e Christophe Galtier, ex tecnico di Lille, Lione e attualmente al PSG: "Nel frattempo, esiste una panchina ideale su cui sono seduti Christophe Galtier e Rudi Garcia, d’altronde quale luogo più indicato per chi fa il loro mestiere. Per adesso sono soltanto in due ma chissà che presto non si aggiunga qualcun altro.

Sono soprattutto i due allenatori che finora hanno dato la propria disponibilità per guidare il Napoli, a partire dalla prossima stagione. È stato più facile, per loro, formulare in tempi brevi una risposta favorevole. Garcia ha risolto l’accordo che lo legava all’Al-Nassr due mesi fa, per Galtier invece è soltanto questione di poco tempo prima che il Paris Saint-Germain ne ufficializzi la separazione".