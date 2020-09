Gazzetta - Ghoulam, nessun club si accolla lo stipendio: Karbownik bloccato, è in attesa

Il Napoli non riesce a cedere Faouzi Ghoulam. L'algerino guadagna 3,5 milioni di euro a stagione (7 lordi) ed è tra i giocatori individuati per abbattere il monte ingaggi, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport. Tant'è che Giuntoli ne ha già bloccato il sostituto da diverse settimane, ovvero Michal Karbownik, 19enne del Legia Varsavia. C'è l'intesa col suo entourage e col club polacco, ma se non esce Ghoulam non potrà raggiungere il compagno di nazionale Zielinski. Sistemare Ghoulam - si legge - non è semplice proprio per lo stipendio che percepisce: c'era il Wolverhampton che però non è disposto a corrispondergli uno stipendio del genere e non è escluso che si possa trovare un accordo col giocatore su una buonuscita. Intanto Karbownik è a Varsavia che attende un segnale dal Napoli.