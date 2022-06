Gazzetta - Già 40mln spesi per tre colpi: il mercato è partito col botto

Per essere a inizio giugno, il Napoli già definito delle operazioni importanti, investendo circa 40 milioni fra cartellini e ingaggi

Per essere a inizio giugno, il Napoli già definito delle operazioni importanti, investendo circa 40 milioni fra cartellini e ingaggi. Dalla Georgia, ricorda La Gazzetta dello Sport, arriverà il sostituto di Lorenzo Insigne, Khvicha Kvaratskhelia. Dalla Spagna ecco l’uruguaiano Mathias Olivera per il ruolo di terzino sinistro lasciato da Faouzi Ghoulam, mentre dal Fulham è stato riscattato per 15 milioni il centrocampista camerunese Frank Anguissa, ormai una garanzia per la squadra.